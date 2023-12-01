Білий дім закликав Конгрес США не відокремлювати допомогу Україні

Розв’язання цих питань потребує терміновості.

У Білому домі закликали представників конгресу США не відокремлювати допомогу Україні від законопроєкту, запропонованим президентом Джо Байденом.



Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми провели численні дискусії та брифінги з членами й співробітниками Конгресу щодо важливості додаткового фінансування та просування всіх чотирьох сегментів – Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону і безпеки кордону", - заявив Кірбі.



Представник Білого дому зазначив, що адміністрація Байдена наполягає, щоб всі чотири пріоритети щодо фінансування були ухвалені Конгресом швидше. Він додав, всі ці питання є терміновими для вирішення.