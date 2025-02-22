Білий дім змінив командування армії США

Ним став чотиризірковий генерал.

Президент США оголосив про призначення на посаду командувача армії генерал-лейтенанта ВПС Джона Дена Кейна, а раніше він звільнив ключових командувачів армії.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В п’ятниц Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна, він назвав його "прекрасним джентльменом" і "видатним лідером", натякаючи на майбутні звільнення.

"Я також доручив міністру Гегсету запросити кандидатури на п'ять додаткових посад високого рівня, які будуть оголошені найближчим часом", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Вже пізніше міністр оборони США Піт Гегсет опублікував заяву, в якій оголосив про звільнення глави Військово-морських сил, адмірала Лізи Франкетті.

"Звільнення другого чорношкірого чоловіка на посаді найстаршого американського генерала і першої жінки в Об'єднаному комітеті начальників штабів, є потужним сигналом з боку адміністрації, яка поставила поза законом зусилля, спрямовані на забезпечення різноманітності та інклюзивності у військовій сфері й загалом в уряді", - пише видання.

Гегсет розказав про звільнення заступника начальника штабу Військово-повітряних сил США генерала Джеймса Слайфа. Глава Пентагону повідомив, що він "запитує кандидатури" на посади генеральних прокурорів армії, ВМС та ВПС.

"Під керівництвом президента Трампа ми формуємо нове керівництво, яке зосередить наші збройні сили на виконанні їхньої основної місії - стримуванні, веденні та перемозі у війнах", - додав заступник начштабу.

Замість Брауна, Трамп заявив про призначення на посаду командувача генерал-лейтенанта ВПС Джона Дена Кейна. Це неординарний крок, адже Кейн наразі перебуває у відставці та не є чотиризірковим генералом. Трамп назвав Кейна "бійцем", що "зіграв важливу роль у повному знищенні ІДІЛ".

Тепер кандидатуру має затвердити Сенат.