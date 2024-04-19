Білий дім звинувачує Китай у розпалюванні війни в Україні – Le Monde

Сполучені штати незадоволені допомогою, яку Китай надає росії.

Підтримка Пекіну допомагає москві вести свою війну проти України.

Про це заявив державний секретар США Америки Ентоні Блінкен, пише франзуцька газета Le Monde.

Після зустрічі глав МЗС G7 на італійському острові Капрі він звинуватив Пекін у непрямому розпалюванні війни в Україні - мова йде про постачання компонентів для російської оборонної промисловості.

"Це дозволяє росії продовжувати свою агресію проти України, - заявив Блінкен.

Журналісти писали, що держсекратар сказав союзникам НАТО, що Китай допомагає росії в масштабах, які "викликають занепокоєння" у США.

Блінкен закликав їх говорити про своє занепокоєння Китаю, засуджувати співпрацю з росією і намагатися вплинути на компанії, які зміцнюють промислову базу рф.