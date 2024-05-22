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Білий дім звинувачують у передачі озброєння Гаїті, а не Україні – Politico

22 травня 2024, 08:43
Білий дім звинувачують у передачі озброєння Гаїті, а не Україні – Politico
MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES
Члени Республіканської партії США звинуватили адміністрацію президента Джо Байдена у направленні в обхід них військової допомоги для Гаїті.

Американці заявляють, що це може негативно позначитися на оборонній підтримці України, повідомляє Politico.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і сенатор Джим Ріш у листі до держсекретаря Ентоні Блінкена розкритикували Адміністрацію Байдена за використання адміністрацією своїх президентських повноважень з метою пришвидшити виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги кенійській армії для придушення банд, що "сіють хаос" на Гаїті.

Цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку.

"Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні", - пише видання.

Законодавці-республіканці у своєму листі написали, що адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу, і таке рішення в цьому контексті вкрай сумнівне.

Республіканці сумніваються, чи справді призведе підтримуваний США план щодо Гаїті до успіху, враховуючи, що в Штатах немає певних прогнозів, скільки часу знадобиться для перемоги банд в цій країні.

Крім того, зростає занепокоєння, що підтримка Гаїті з боку Вашингтона може багато коштувати Україні через широкомасштабну військову агресії рф.

"Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті - що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за обладнання", - зазначають журналісти Politico.

 
Гаїтібілий дімозброєння

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