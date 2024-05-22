Білий дім звинувачують у передачі озброєння Гаїті, а не Україні – Politico
Американці заявляють, що це може негативно позначитися на оборонній підтримці України, повідомляє Politico.
Глава комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і сенатор Джим Ріш у листі до держсекретаря Ентоні Блінкена розкритикували Адміністрацію Байдена за використання адміністрацією своїх президентських повноважень з метою пришвидшити виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги кенійській армії для придушення банд, що "сіють хаос" на Гаїті.
Цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку.
"Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні", - пише видання.
Законодавці-республіканці у своєму листі написали, що адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу, і таке рішення в цьому контексті вкрай сумнівне.
Республіканці сумніваються, чи справді призведе підтримуваний США план щодо Гаїті до успіху, враховуючи, що в Штатах немає певних прогнозів, скільки часу знадобиться для перемоги банд в цій країні.
Крім того, зростає занепокоєння, що підтримка Гаїті з боку Вашингтона може багато коштувати Україні через широкомасштабну військову агресії рф.
"Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті - що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за обладнання", - зазначають журналісти Politico.