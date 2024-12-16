Біткоїн переступив нечувані $106 тисяч – Reuters

Ринок криптовалют сподівається на те, що адміністрація нового президента США створить сприятливіші умови для ринку.

16 грудня, біткоїн злетів до рекордної позначки. Криптовалюта коштує понад 106 тисяч доларів за монету після того, як обраний президент Дональд Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїна у США.

Про це пише агенство Reuters.

Біткоїн, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, досяг максимуму в 106 533 долари, а на останніх торгах зріс на 3,2% до 104 462 доларів. Дрібніша криптовалюта ефір подорожчала на 1,5% до 3 965 доларів.

"Наступна цифра, до якої прагнутиме ринок, - це 110 тисяч доларів. Відкат, якого багато хто чекав, просто не відбувся, тому що тепер у нас є ці новини", - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.