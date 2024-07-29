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Біткоїн сягнув шеститижневого максимуму завдяки Трампу – Bloomberg

29 липня 2024, 14:07
Біткоїн сягнув шеститижневого максимуму завдяки Трампу – Bloomberg
Bitcoin на тлі прапора Швеції. Ілюстративне фото Фото: cryptostock / pixabay
Також на ринок вплинуло очікування зниження процентної ставки ФРС США.
Станом на понеділок, 29 липня, біткоїн коштував $69 462, здорожчавши на 2,6%. Він досяг найвищого рівня з середини червня після того, як Дональд Трамп виголосив промову на підтримку криптовалют. До того ж очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США підсилили настрої інвесторів.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Кандидат у президенти від Республіканської партії пообіцяв в ході конференції на вихідних зробити США "криптовалютною столицею планети і біткоїн-супердержавою", якщо він повернеться в Білий дім після виборів у листопаді.
 
Трамп також заявив, що накаже уряду США утриматися від продажу криптовалют, вилучених у кримінальних справах.
 
Замість цього планує використовувати токени як основу для того, що він назвав "стратегічним запасом біткоїнів".
За словами керівника відділу досліджень Pepperstone Group Кріса Вестона, виступ колишнього президента на біткойн-заході в Нешвіллі закріпив криптовалюту "як ключову передвиборчу торгівлю".
 
Тим часом, очікується, що засідання ФРС, яке відбудеться пізніше цього тижня, закладе основу для початку циклу зниження ставок – перспектива, яка підняла настрій на ринках.
 
Варто зазначити, що вартість біткоїна приблизно на $4400 нижча за рекордну позначку в майже $74 000, досягнуту в березні. Цього року приплив коштів до спеціалізованих американських біржових фондів сприяв зростанню курсу токена.

 

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