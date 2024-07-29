Біткоїн сягнув шеститижневого максимуму завдяки Трампу – Bloomberg

Також на ринок вплинуло очікування зниження процентної ставки ФРС США.

Станом на понеділок, 29 липня, біткоїн коштував $69 462, здорожчавши на 2,6%. Він досяг найвищого рівня з середини червня після того, як Дональд Трамп виголосив промову на підтримку криптовалют. До того ж очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США підсилили настрої інвесторів.

Кандидат у президенти від Республіканської партії пообіцяв в ході конференції на вихідних зробити США "криптовалютною столицею планети і біткоїн-супердержавою", якщо він повернеться в Білий дім після виборів у листопаді.

Трамп також заявив, що накаже уряду США утриматися від продажу криптовалют, вилучених у кримінальних справах.

Замість цього планує використовувати токени як основу для того, що він назвав "стратегічним запасом біткоїнів".