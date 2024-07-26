Бійці 31 бригади змогли прорватися з оточення біля Прогреса – Deep State
26 липня 2024, 18:12
Фото: Генштаб ЗСУ
При цьому командир наказу на прорив не давав, повідомили в проєкті.
Уночі 25 липня військовим 31 бригади вдалося прорватися з оточення ворога в районі Прогреса Донецької області.
Про це повідомили в проєкті Deep State.
За даними аналітиків, спостережні пункти 1 і 3 батальйонів потрапили в повне оточення, але, попри це, командир бригади нібито так і не наказав прориватися.
"Тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", – йдеться у повідомленні.
Під управлінням офіцерів на місцях, за допомогою спільної роботи артилерії, аеророзвідки та суміжних сил захисники з 1 і 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі.
"31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", – повідомили аналітики.
За їхніми даними, станом на 24 липня в селі Прогрес було зосереджено щонайменше три ворожі роти. росіяни уже впритул підійшли до Іванівки та Веселого. За цими населеними пунктами розташовано Гродівку – найстаріше козацьке поселення Покровського району. Аналітики вважають, що одна з причин постійного просування росіян – тотальна перевага в живій силі, також на це впливає недостатня кількість озброєння і боєкомплекту.
Аналітики також розкритикували слова речника ОСУВ "Хортиця", який днями сказав, що Сили оборони намагаються вибити ворога з Прогресу.