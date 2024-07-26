Бійці 31 бригади змогли прорватися з оточення біля Прогреса – Deep State

При цьому командир наказу на прорив не давав, повідомили в проєкті.

Уночі 25 липня військовим 31 бригади вдалося прорватися з оточення ворога в районі Прогреса Донецької області.

Про це повідомили в проєкті Deep State.

За даними аналітиків, спостережні пункти 1 і 3 батальйонів потрапили в повне оточення, але, попри це, командир бригади нібито так і не наказав прориватися.

"Тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", – йдеться у повідомленні.

Під управлінням офіцерів на місцях, за допомогою спільної роботи артилерії, аеророзвідки та суміжних сил захисники з 1 і 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі.