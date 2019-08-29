Бійці "Азова" розбили групу диверсантів на Світлодарській дузі
"У ніч на 29 серпня бійці полку "Азов" завдали ворогу серйозного удару в районі своєї відповідальності на Світлодарській дузі. Під час зміни особового складу противника на посту бійцями "Азову" була помічена група найманців, які рухалася сірою зоною та намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи мінські домовленості. Ворожу ДРГ було виявлено групою розвідки полку "Азов", яка несла чергування на спостережному посту", - повідомляє у четвер у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.
У результаті короткочасного бою чотирьох ворогів було знищено, одного – поранено та взято у полон разом із наявною у нього зброєю та іншими речами. Бойовику було надано першу медичну та спеціалізовану допомогу.
Під час спілкування він розповів, що група вийшла у сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир’я та звинуватити у цьому українську сторону.
Нагадаємо, що раніше у Донецькій області бійці батальйону НГУ "Азов" затримали групу чоловіків, які займалися мародерством.
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