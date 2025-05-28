Бійці ГУР показали кадри спецоперації зі знищення окупантів на Харківщині

Весняна операція була спрямована на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало ексклюзив від бійців “Спецпідрозділу Тимура” з Куп’янського напрямку фронту.

За час весняної операції, спрямованої на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки, спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ.