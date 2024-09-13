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Бійці ГУР провели нову кібероперацію і роздобули величезну базу даних із росії

13 вересня 2024, 20:35
Бійці ГУР провели нову кібероперацію і роздобули величезну базу даних із росії
Фото: Ukrinform
Повідомляється, що масив отриманих даних виставлять на продаж.
Українські розвідники провели ще одну успішну кібероперацію - зламали федеральний центр видачі цифрових підписів рф.
 
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.
 
"У результаті атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також отримано базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб'єктів, що користувалися послугами російського федерального центру", - ідеться у повідомленні.
 
Зазначається, масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.
ГУРвійна в Українікібер безпекаросія окупанти

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