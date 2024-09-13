Бійці ГУР провели нову кібероперацію і роздобули величезну базу даних із росії

Повідомляється, що масив отриманих даних виставлять на продаж.

Українські розвідники провели ще одну успішну кібероперацію - зламали федеральний центр видачі цифрових підписів рф.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

"У результаті атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також отримано базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб'єктів, що користувалися послугами російського федерального центру", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.