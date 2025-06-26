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Бійці ГУР уразили російські системи ППО в Криму

26 червня 2025, 20:53
Бійці ГУР уразили російські системи ППО в Криму
Під удари потрапили компоненти комплексу ППО С-400 ,"Тріумф".
Бійці спецпідрозділу “Примари” Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) продовжують послаблювати російську ППО в тимчасово окупованому Криму. 
 
Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
 
Цього разу під удари розвідників потрапили компоненти комплексу ППО С-400 “Тріумф”:
 
  • дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
  • дві РЛС виявлення 91Н6Е;
  • пускова установка комплексу С-400.
 
В ГУР нагадали, що радари — це “очі” ворожої системи ППО, без яких зенітні комплекси стають небоєздатними.
війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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