Бійці Нацгвардії знищили російський ракетний комплекс БУК-М1

Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США

Військовослужбовці Національної гвардії знищили російський Бук-М1. Його вартість сягає 100 млн доларів.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1", — ідеться у повідомленні.

Ворожий ЗРК нацгвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Ворожу техніку знищило вщент.

Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США.