Бійці Нацгвардії знищили російський ракетний комплекс БУК-М1
16 листопада 2024, 14:17
Фото: 112.ua
Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США
Військовослужбовці Національної гвардії знищили російський Бук-М1. Його вартість сягає 100 млн доларів.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
"Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1", — ідеться у повідомленні.
Ворожий ЗРК нацгвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Ворожу техніку знищило вщент.
Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США.