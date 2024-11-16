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Бійці Нацгвардії знищили російський ракетний комплекс БУК-М1

16 листопада 2024, 14:17
Бійці Нацгвардії знищили російський ракетний комплекс БУК-М1
Фото: 112.ua
Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США
Військовослужбовці Національної гвардії знищили російський Бук-М1. Його вартість сягає 100 млн доларів.
 
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
 
"Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1", — ідеться у повідомленні.
 
Ворожий ЗРК нацгвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Ворожу техніку знищило вщент.
 
Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США. 
війна в Україніросія окупантиНацгвардія

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