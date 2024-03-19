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Бійці РДК ведуть успішний наступ на Бєлгородщині

19 березня 2024, 15:39
Бійці РДК ведуть успішний наступ на Бєлгородщині
Бійці РДК та легіону "Свобода росії" взяли в полон вже майже три десятки російських окупантів.

російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з окупантами у Бєлгородській та Курській областях, задіявши весь наявний потенціал та резерви.

Про це розповів голова штабу РДК Олександр "Фортуна" в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні йде поступове просування, розвиток наступу, успіху, ми задіюємо весь потенціал, наші резерви. Поки що в нас іде просування по всій лінії зіткнення. Зараз складно зробити точний аналіз втрат російських окупантів. Станом на 18 березня там понад 600 осіб втрат у живій силі і достатня кількість техніки. Трохи пізніше будуть зведення, оскільки бої тривають, цифра збільшується кожні 5 хвилин", - розповів він.

Водночас Олександр "Фортуна" спростував заяви путіна про те, що російські добровольці втратили 1,5 тисячі воїнів.

"Я можу сказати, що це не відповідає дійсності абсолютно. Втрати є. Але втрати не тих масштабів, про які заявляє путін і Міністерство оборони рф. Там працює стара добра "школа Конашенкова" з намальованими втратами неймовірними", - сказав керівник штабу РДК.

Він також повідомив, що за час активізації російські добровольці взяли 27 полонених окупантів, і ця кількість зростає. кремлівська влада кидає на охорону свого кордону тепер не лише прикордонників, а й механізовані війська.

"На сьогоднішній момент це прикордонники, частина мотопіхоти почала вплутуватися в бої. Це свідчить про те, що ми досягаємо однієї з наших військових цілей - перекидання військ із фронту на захист кордону, і також у секторі присутні різні спецпідрозділи Міноборони рф, їх невелика кількість", - додав Олександр "Фортуна".

війна в УкраїніБєлгородщиналегіон Свобода росіїросія окупанти

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