Матеріали:
Теми:

Бійці РДК заявили про новий рейд у прикордонній смузі рф

06 вересня 2023, 17:25
Бійці РДК заявили про новий рейд у прикордонній смузі рф
Фото: ДПСУ
РДК під час нового рейду по прикордонню рф ліквідували 11 окупантів.

Бійці російського добровольчого корпусу (РДК) заявили про новий вогневий рейд у прикордонній смузі рф

Про це повідомляє Telegram-канал РДК.

"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щонайменше один співробітник російської ФСБ загинув, ще близько 10 поранено.

На початку червня бійці РДК та легіону "Свобода росії" заявили про проведення певної операції у Білгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися із окупантами.

У ході операцій бійці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Бійці РДК здійснювали рейди і у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

 

прикордонникивійна в Україніросія окупантиРДК

Останні матеріали

Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється