Бійці РДК заявили про новий рейд у прикордонній смузі рф
Бійці російського добровольчого корпусу (РДК) заявили про новий вогневий рейд у прикордонній смузі рф
Про це повідомляє Telegram-канал РДК.
"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що щонайменше один співробітник російської ФСБ загинув, ще близько 10 поранено.
На початку червня бійці РДК та легіону "Свобода росії" заявили про проведення певної операції у Білгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися із окупантами.
У ході операцій бійці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.
Бійці РДК здійснювали рейди і у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.