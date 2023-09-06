Бійці РДК заявили про новий рейд у прикордонній смузі рф

РДК під час нового рейду по прикордонню рф ліквідували 11 окупантів.

Бійці російського добровольчого корпусу (РДК) заявили про новий вогневий рейд у прикордонній смузі рф

Про це повідомляє Telegram-канал РДК.

"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щонайменше один співробітник російської ФСБ загинув, ще близько 10 поранено.

На початку червня бійці РДК та легіону "Свобода росії" заявили про проведення певної операції у Білгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися із окупантами.

У ході операцій бійці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Бійці РДК здійснювали рейди і у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.