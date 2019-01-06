CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПолторак пояснив, що преміювання має на меті "підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Полторак: Бійці ЗСУ, які відправляються в зону ООС, отримають премії
Бійців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед виходом в район операції Об'єднаних сил, отримають премії по три тисячі гривень
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
"Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано 3 тис грн. Таке рішення прийняв, перебуваючи у розташуванні 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті", - написав міністр оборони Степан Полторак у Facebook, йдеться в "Укрінформ".
Він зазначив, що, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале знаходження в польових умовах та виснажливий учбовий процес під час бойового злагодження.
Читайте також: Рада пропонує запровадити нову шкалу військових звань
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 06 2019 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені