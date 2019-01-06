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Полторак: Бійці ЗСУ, які відправляються в зону ООС, отримають премії

Бійців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед виходом в район операції Об'єднаних сил, отримають премії по три тисячі гривень
Полторак пояснив, що преміювання має на меті "підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил".
Полторак: Бійці ЗСУ, які відправляються в зону ООС, отримають премії Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

"Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано 3 тис грн. Таке рішення прийняв, перебуваючи у розташуванні 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті", - написав міністр оборони Степан Полторак у Facebook, йдеться в "Укрінформ".

Він зазначив, що, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале знаходження в польових умовах та виснажливий учбовий процес під час бойового злагодження.

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01 06 2019 11:40
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