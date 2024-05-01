Бійцям "Азова" не дають західну зброю – The Times

"Азову" заборонено отримувати американську зброю з 2017 року через звинувачення в неонацистських зв'язках.

Полк "Азов" - елітний український підрозділ, який очолював оборону Маріуполя від російських військ, було виключено з отримувачів останнього пакету військової допомоги США через звинувачення у зв'язках із неонацизмом.

Про це пише The Times.

Також бійці підрозділу, який зараз воює на передовій у Срібнянському лісі під Лиманом, не допускаються до навчання з силами НАТО в Європі.

"На відміну від регулярних українських військ, бійці "Азова" будуть позбавлені постачань із нової партії озброєння США, включно з артилерійськими снарядами, бронетехнікою та засобами зв'язку "Азову" заборонено отримувати американську зброю з 2017 року через звинувачення в неонацистських зв'язках", - пише видання.

Крім того, офіцери бригади засмучені тим, що заборона США завадила одному з найдосвідченіших українських підрозділів пройти навчання з силами НАТО в Європі.

"Нас не хвилює брак американських грошей або фінансування - нас набагато більше хвилює те, що нам не дозволять тренуватися з підрозділами НАТО за межами України", - сказав Ілля Самойленко, штабний офіцер бригади.

"Ми є одним із небагатьох підрозділів в Україні, чиї солдати, унтер-офіцери та офіцери відповідають стандартам НАТО. Однак унаслідок заборони ми відчуваємо брак американської зброї і позбавлені права брати участь у навчаннях або навчальних програмах з американськими арміями або арміями НАТО в Європі", - додав він.

Водночас бійці "Азова" відкидають звинувачення в неонацизмі, вказуючи, що до складу добровольчої бригади тепер входять бійці різних етнічних і релігійних груп, зокрема солдати-євреї.

"Тут є люди як із правого, так і з лівого боку політичного спектра, так само, як і в армії США. Ні раса, ні релігія, ні політична ідеологія не мають великого значення для наших солдатів, які б'ються в цій війні", - сказав один із бійців.