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ПОЛІТИКА

Біженці з України зміцнили економіку Польщі – звіт ООН

10 червня 2025, 19:48
Біженці з України зміцнили економіку Польщі – звіт ООН
Згідно зі звітом, українські біженці зробили більший внесок в економіку Польщі, ніж вивезли грошей звідти.

Українці, які були вимушені перебратися в Польщу через війну та заробляти там, зробили значний внесок в економіку і не спричинили зростання безробіття чи зниження заробітної плати для самих поляків.

Як пише Reuters, про це йдеться у звіті Агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН та компанії Deloitte.

"Цей звіт розвінчує кілька міфів. Неправда, що вплив біженців на польську економіку є негативним", - сказав речник УВКБ ООН Рафал Костшинський під час презентації звіту.

Згідно зі звітом, українські біженці зробили більший внесок в економіку Польщі, ніж вивезли грошей звідти.

"Дозволивши українським біженцям почати працювати та відкривати малий бізнес Польща збільшила свій ВВП на колосальні 2,7% у 2024 році", - йдеться у заяві Кевіна Аллена, представника УВКБ ООН у Польщі.

У звіті зазначається, що українські біженці допомогли польській економіці стати більш спеціалізованою та продуктивною, при цьому зайнятість поляків не знизилася. Навпаки, деякі дані свідчать про те, що присутність біженців призвела до зростання заробітної плати на місцевому рівні.

Згідно зі звітом, багато українських біженців виконують роботу, яка не відповідає їхньому рівню освіти, і лише третина випускників університетів обіймають посади, що вимагають наявності наукового ступеня.

Багатьох також стримує те, що вони не володіють польською мовою.

У звіті йдеться про те, що усунення прогалин в інтеграції українців на ринку праці могло б принести макроекономічний ефект у розмірі 1,60 мільярда доларів США щорічно.

ПольщавійнаООНбіженці

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