Бізнес готовий запропонувати зміни в податковий закон - ЄБА

"Щойно текст документу стане доступним, бізнес-спільнота надасть свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін"

"Ясність щодо податкових правил є надважливою, аби бізнес міг планувати подальшу діяльність. Деякі норми, передбачені даним документом, вирішують наболілі питання бізнесу вже кількарічної давнини. До прикладу, епопею щодо "соєвих правок", яка триває 2,5 роки. Хоча, звісно, текст містить і суперечливі аспекти, які потребуватимуть змін.

Бізнес очікує оприлюднення податкового закону 466 (законопроєкт №1210) та готовий надати свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін, щойно текст документу стане доступним.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації, пише "Економічна правда".

"Ясність щодо податкових правил є надважливою, аби бізнес міг планувати подальшу діяльність. Деякі норми, передбачені даним документом, вирішують наболілі питання бізнесу вже кількарічної давнини. До прикладу, епопею щодо "соєвих правок", яка триває 2,5 роки. Хоча, звісно, текст містить і суперечливі аспекти, які потребуватимуть змін.

Зокрема йдеться про абсолютно недостатній час, відведений бізнесу та контролюючим органам на підготовку до застосування таких масштабних змін", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

"Щойно текст документу стане доступним, бізнес-спільнота надасть свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін", - додала вона.