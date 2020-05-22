Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Бізнес готовий запропонувати зміни в податковий закон - ЄБА

"Щойно текст документу стане доступним, бізнес-спільнота надасть свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін"
"Ясність щодо податкових правил є надважливою, аби бізнес міг планувати подальшу діяльність. Деякі норми, передбачені даним документом, вирішують наболілі питання бізнесу вже кількарічної давнини. До прикладу, епопею щодо "соєвих правок", яка триває 2,5 роки. Хоча, звісно, текст містить і суперечливі аспекти, які потребуватимуть змін.
Бізнес готовий запропонувати зміни в податковий закон - ЄБА Фото: 112.ua

Бізнес очікує оприлюднення податкового закону 466 (законопроєкт №1210) та готовий надати свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін, щойно текст документу стане доступним.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації, пише "Економічна правда".

"Ясність щодо податкових правил є надважливою, аби бізнес міг планувати подальшу діяльність. Деякі норми, передбачені даним документом, вирішують наболілі питання бізнесу вже кількарічної давнини. До прикладу, епопею щодо "соєвих правок", яка триває 2,5 роки. Хоча, звісно, текст містить і суперечливі аспекти, які потребуватимуть змін.

Зокрема йдеться про абсолютно недостатній час, відведений бізнесу та контролюючим органам на підготовку до застосування таких масштабних змін", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

"Щойно текст документу стане доступним, бізнес-спільнота надасть свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін", - додала вона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2020 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.