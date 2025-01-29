Бізнес просить уряд продовжити терміни оновлення критичності та чинні бронювання – заява

Основною причиною такого звернення стали кібератаки, що відбулися наприкінці 2024 року, які суттєво вплинули на роботу державних реєстрів

Європейська бізнес-асоціація просить Кабінет міністрів продовжити чинні бронювання працівників на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Основною причиною такого звернення стали кібератаки, що відбулися наприкінці 2024 року, які суттєво вплинули на роботу державних реєстрів. У зв'язку з цим системи бронювання та механізм надання компаніям статусу критичних підприємств не функціонували протягом тривалого часу.

Окрім цього, через зупинку реєстрів значна кількість органів влади із суттєвим запізненням затвердила свої галузеві та регіональні критерії для визначення критичних підприємств.

Як зазначили у ЄБА, через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопилася велика черга заявок на отримання такого статусу, зазначила ЄБА.

Асоціація прогнозує, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки й надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам.

"Саме тому бізнес-спільнота звертається з проханням повторно продовжити дію чинних бронювань на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня, щоб не перенавантажувати обмежені спроможності чинної системи надання критичності та сприяти стабільній роботі економіці України", - наголосили в ЄБА.

Окрім того, зазначається, що юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за 4 квартал 2024 року може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу.

Йдеться про те, що заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за 4 квартал 2024 року - у другій половині лютого.

Бізнес наполягає на внесенні термінових змін у критерії та порядок надання критичності й дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені Податковим кодексом строки подання звітності.