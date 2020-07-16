Бізнес-спільнота сподівається на збереження новим главою НБУ незалежності центробанку

Сильний і незалежний НБУ є потужним сигналом довіри для іноземних інвесторів та для компаній, які вже інвестували мільярди доларів і створили тисячі робочих місць, а також для міжнародних партнерів, які надають фінансову підтримку для підтримки економіки

"Бізнес-спільнота сподівається, що новопризначений глава Нацбанку збереже незалежність НБУ та продовжить його поточний курс, зокрема монетарну політику, підтримку макроекономічної стабільності та інфляційне таргетування, а також забезпечить співпрацю з МВФ задля прискорення економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

Бізнес-спільнота сподівається, що новопризначений глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко збереже незалежність Нацбанку і продовжить його поточний курс, повідомила прес-служба Американської торговельної палати в Україні (AmChаm), зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Бізнес-спільнота сподівається, що новопризначений глава Нацбанку збереже незалежність НБУ та продовжить його поточний курс, зокрема монетарну політику, підтримку макроекономічної стабільності та інфляційне таргетування, а також забезпечить співпрацю з МВФ задля прискорення економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сильний і незалежний НБУ є потужним сигналом довіри для іноземних інвесторів та для компаній, які вже інвестували мільярди доларів і створили тисячі робочих місць, а також для міжнародних партнерів, які надають фінансову підтримку для підтримки економіки.

Згідно з повідомленням AmChаm, НБУ є найбільш надійною установою серед іноземних інституційних інвесторів та бізнес-спільноти. "Тож Національний банк має залишатися незалежним, щоб бути ефективним та забезпечити довіру інвесторів в Україні", - наголошує прес-служба.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду Голови Національного банку України