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Блекаут коштував Іспанії €1,6 млрд

01 травня 2025, 14:27
Блекаут коштував Іспанії €1,6 млрд
Фото: eandt.theiet.org
Що дорівнює 0,1% пункту ВВП країни.

Відключення електроенергії в понеділок завдало економіці Іспанії збитків на суму 1,6 млрд євро. 

Про це свідчать дані Іспанської конфедерації організацій підприємців, повідомляє агентція dpa.

Сума порядка 0,1% пункту Валового внутрішнього продукту країни. 

Банківські аналітики очікували збитків у розмірі від 2,25 до 4,5 млрд євро, проте інші експерти вважають, що збиток може бути меншим, адже частина виробничих втрат може бути компенсована протягом року.

Блекаут фактично паралізував країну на більш як 10 годин. 

Багато підприємств, таких як Volkswagen у Памплоні та його дочірня компанія Seat поблизу Барселони, зупинили виробництво.

Деякі промислові об'єкти зазнали поломок через раптове відключення електроенергії.

Крім того, харчова промисловість та сектор роздрібної торгівлі теж скаржилися на збитки через переривання холодового ланцюга. 

Багато супермаркетів були змушені утилізувати всі свої охолоджені і заморожені запаси, оскільки продукти зіпсувались, а багато магазинів і ресторанів закрилися раніше, не працювали банкомати, не можна було розрахуватися карткою.

 
Іспаніяблекаут

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