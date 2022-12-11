Блекаут в Одесі: ніч без обстрілів, постачання електроенергії поновлюється

В регіоні та місті тривають аварійні та екстренні вимкнення. Однак, поступово, електроенергія повертається

В Одесі та області поступово повертається електроенергія до споживачів після вчорашньої атаки ворожими дронами.

Про це повідомляє у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ніч без обстрілів. В регіоні та місті тривають аварійні та екстренні вимкнення. Однак, поступово, електроенергія повертається у наші домівки.

Загроза ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі залишається актуальною. Тримаємо стрій!", - написав Братчук.

Напередодні, 10 грудня, російські окупанти вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики, через це вся Одеса залишилися без електроенергії, її подавали лише критичній інфраструктурі.