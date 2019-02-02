"Блідий, худенький і замкнутий": політв'язня Кольченка в колонії відвідав адвокат
"Ніяких змін з часу попередньої зустрічі: відвідує спортивний зал, бібліотеку, отримує дієтхарчування у вигляді ложки сиру, шматочка масла і яйця пару раз в тиждень. Дуже переживає через те, що ніяк не може отримати книги, які надсилають йому друзі - вони йдуть назад адресатам без пояснень з боку колонії", - повідомляє правозахисниця Тетяна Щур Facebook.
Також вона розповіла, що з 27 грудня по 6 січня Кольченко перебував у штрафному ізоляторі.
"За що? "За самовільне пересування поза локальною ділянкою". Але так "пересуваються" колонією всі і завжди. І тільки перед особливими днями особливих засуджених виділяють і карають. Причому, коли і де це було, хто написав рапорт, засуджений, як правило, не пам'ятає або не знає. Так саме сталося із Сашком і перед Новим роком. Саме так "за пересування" в спортзал, бібліотеку, їдальню", - розповіла Щур.
Крім того, правозахисниця повідомила, що зі слів адвоката, Кольченко ще більше схуд і став замкнутим.
"Не сподобався він мені. Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Перестав посміхатися", - зазначає Щур з посиланням на слова адвоката.
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова віддати на обмін будь-яку кількість людей, аби лише звільнити всіх українських заручників і політв'язнів.
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