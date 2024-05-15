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Блінкен анонсував зустріч Зеленського з Байденом

15 травня 2024, 17:09
Блінкен анонсував зустріч Зеленського з Байденом
Фото: Укрінформ
Державний секретар США не уточнив, коли саме президенти зможуть зустрітися.

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден матимуть можливість зустрітись протягом наступних тижнів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Водночас посадовець не уточнив, коли саме президенти зможуть зустрітися.

"Серед іншого, ми хочемо підписати двосторонню угоду про безпеку, і ми на порозі її укладення", – зазначив Блінкен.

Водночас держсекретар зазначив, що не має жодних анонсів щодо участі зокрема президента США Джо Байдена у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Однак, за словами Блінкена, США працюють над підтримкою цієї ініціативи.

"Ми підтримуємо саміт миру, і ми будемо там потужно представлені", – вказав Блінкен.

Як відомо, влітку Зеленський також має відвідати США для участі в саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Джо Байденвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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