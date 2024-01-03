Блінкен і глава МЗС Британії обговорили подальшу допомогу Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.
Про це повідомляє Державний департамент.
Сторони обговорили подальші зусилля Сполучених Штатів та Великої Британії, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії.
Крім того, Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт між Ізраїлем та терористичним угрупованням Хамас, зокрема необхідність покращення захисту цивільного населення та доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.
"Вони також обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі", – йдеться в повідомленні держдепу.