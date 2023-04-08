Матеріали:
Теми:

Блінкен наразі виключає переговори між Україною та рф

08 квітня 2023, 12:10
Блінкен наразі виключає переговори між Україною та рф
Twitter
Блінкен вважає, що рф може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

 Держсекретар США Ентоні Блінкен наразі виключає переговори про припинення вогню між Україною та росією.

Про це повідомляє tagesschau.

"Для декого  ідея припинення вогню може бути привабливою - і я це розумію. Але якщо це означатиме практично ратифікацію захоплення росією значних українських територій, то це не буде справедливим та міцним миром", - заявив Блінкен газетам медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest-France.

росія може перегрупувати свої війська і через певний час знову атакувати, - обґрунтував свою думку держсекретар США.

"росія має дійти до точки, коли вона буде готова до конструктивних переговорів", - сказав він.

Метою має бути справедливий та міцний мир.

Блінкенвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Технології
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 16:07
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Політика
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 12:43
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Політика
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 09:46
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється