Блінкен наразі виключає переговори між Україною та рф

Блінкен вважає, що рф може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наразі виключає переговори про припинення вогню між Україною та росією.

Про це повідомляє tagesschau.

"Для декого ідея припинення вогню може бути привабливою - і я це розумію. Але якщо це означатиме практично ратифікацію захоплення росією значних українських територій, то це не буде справедливим та міцним миром", - заявив Блінкен газетам медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest-France.

росія може перегрупувати свої війська і через певний час знову атакувати, - обґрунтував свою думку держсекретар США.

"росія має дійти до точки, коли вона буде готова до конструктивних переговорів", - сказав він.

Метою має бути справедливий та міцний мир.