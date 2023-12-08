Блінкен назвав країни, зацікавлені у зриві допомоги Україні

Адміністрація США докладає максимум зусиль, щоб допомогти Україні вистояти проти агресії.

росія, Іран та Китай безпосередньо зацікавлені у зриві надання фінансової допомоги Україні з боку США.



Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Додаткове фінансування України – це важливий момент. Він важливий, тому що є ті, хто хоче, щоб цього не сталося. Ті, хто хоче, щоб виділення допомоги не просувалося далі, сидять у москві, сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні", - заявив Блінкен.



За його словами, Сполученим Штатам потрібно зробити вибір: чи далі гарантувати, що вторгнення рф в Україну стане провалом російського диктатора володимира путіна, чи він доведе, що зможе не лише продовжувати загрожувати Україні, а й перенести свою агресію на інші країни, в тому потенційно на країни НАТО.

"Саме тому додаткове виділення коштів, яке зараз розглядається Конгресом США, таке необхідне і так терміново", - зазначив глава Держдепартаменту США.