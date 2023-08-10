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ПОЛІТИКА

Блінкен не планує зустрічатися з Лавровим для обговорення "зернової угоди" – Держдеп

10 серпня 2023, 10:23
Блінкен не планує зустрічатися з Лавровим для обговорення
Фото: РБК-УКРАЇНА
Але росія повинна повернутися до "зернової угоди".

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен не планує проводити особисті переговори з міністром закордонних справ росії Сєргєєм Лавровим, зокрема і у питанні поновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, якого цитує Укрінформ.

Відповідаючи на питання про те, чи може відбутися така зустріч під час відкриття нової Генасамблеї ООН у вересні, представник США сказав, що "наразі немає жодних планів щодо цього".

Водночас Міллер наголосив, що росія повинна повернутися до "зернової угоди". До цього кроку закликають не лише Сполучені Штати, а й Туреччина та низка країн Африки. За його словами, лише після цього можна буде вести якісь переговори.

Нещодавно Блінкен подякував Туреччині за її лідерство в питанні Чорноморської зернової ініціативи та наголосив на нагальній потребі протидіяти негуманному використанню кремлем продовольства як зброї війни.

Лавровзернова угодаБлінкенвійна в Україні

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