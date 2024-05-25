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ПОЛІТИКА

Блінкен обговорить підтримку України під час візиту до Чехії

25 травня 2024, 11:39
Блінкен обговорить підтримку України під час візиту до Чехії
Джерело: twitter.com/SecBlinken
Також держсекретар США відвідає Молдову.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Чехію та Молдову. Він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі.

Про це повідомляє Reuters.

Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським та іншими високопосадовцями для обговорення подальшої підтримки України, спільної оборонної модернізації та поглиблення енергетичних зв'язків. Перебуваючи в Молдові, він обговорить підтримку США прогресу країни на шляху до вступу в ЄС та енергетичну безпеку.

За словами помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі очікується підготовка рішень, які будуть прийняті на липневому саміті НАТО у Вашингтоні.

"Ми не очікуємо, що Україна отримає запрошення до вступу в НАТО, але думаємо, що буде продемонстрована суттєва підтримка України", - сказав О'Браєн.

За його словами, це включатиме підтримку Альянсу в розбудові збройних сил України та зусилля, спрямовані на допомогу в проведенні реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу та НАТО.

О'Браєн зазначив, що Вашингтон зосереджений на забезпеченні того, аби Україна могла досягти успіху як на полі бою, так і тоді, коли вона вирішить укласти мир із рф.

російський диктатор владімір путін заявив у п'ятницю, 24 травня, що мирні переговори щодо України мають бути відновлені, але росія матиме справу лише з “легітимними лідерами” в Києві. Він також сказав, що переговори повинні відображати "сьогоднішні реалії на місцях".

"Ми не бачимо, що путін зараз зацікавлений у мирі", - сказав О'Браєн.

Він також додав, що росія не змогла б атакувати українські міста та об'єкти так, як вона це робить, без підтримки з боку Китаю. Сполучені Штати неодноразово попереджали про обхід санкцій проти рф через Китай та інші країни.

війнаЕнтоні Блінкенпідтримка України

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