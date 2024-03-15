Блінкен обговорить підтримку України з керівниками Австрії
Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустрічі з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом.
Про це повідомляє Austria Presse Agentur (APA).
Переговори відбудуться у п'ятницю, 15 березня, в Федеральній канцелярії. За їх підсумками відбудеться прес-конференція за участю Шалленберга. Речник Держдепартаменту США Метью Міллер зазначив, що США та Австрія співпрацюють у таких питаннях, як гуманітарна допомога Україні та дотримання економічних санкцій ЄС проти росії.
Очікується також, що Блінкен і Шалленберг підкреслять свій консенсус у міжнародних питаннях. Наприклад, обидві країни є одними з найсильніших прихильників Ізраїлю в близькосхідному конфлікті.
Вашингтон і Відень також рухаються в одному напрямку щодо російської агресії в Україні, хоча Австрія не бажає надавати військову підтримку Києву через свій нейтральний статус згідно з міжнародним правом.
Крім того, у Відні Блінкен візьме участь у міжнародній конференції з питань боротьби з наркотиками.
Минулого тижня Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Серед тем була війна між Україною та росією.
Додамо, що після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.