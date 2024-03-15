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Блінкен обговорить підтримку України з керівниками Австрії

15 березня 2024, 10:13
Блінкен обговорить підтримку України з керівниками Австрії
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Під час переговорів лідери обговорять, зокрема, гуманітарну допомогу Україні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустрічі з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом. 

Про це повідомляє Austria Presse Agentur (APA).

Переговори відбудуться у п'ятницю, 15 березня, в Федеральній канцелярії. За їх підсумками відбудеться прес-конференція за участю Шалленберга. Речник Держдепартаменту США Метью Міллер зазначив, що США та Австрія співпрацюють у таких питаннях, як гуманітарна допомога Україні та дотримання економічних санкцій ЄС проти росії.

Очікується також, що Блінкен і Шалленберг підкреслять свій консенсус у міжнародних питаннях. Наприклад, обидві країни є одними з найсильніших прихильників Ізраїлю в близькосхідному конфлікті.

Вашингтон і Відень також рухаються в одному напрямку щодо російської агресії в Україні, хоча Австрія не бажає надавати військову підтримку Києву через свій нейтральний статус згідно з міжнародним правом.

Крім того, у Відні Блінкен візьме участь у міжнародній конференції з питань боротьби з наркотиками.

Минулого тижня Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Серед тем була війна між Україною та росією.

Раніше Блінкен зустрівся в Мюнхені з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку США.

Додамо, що після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.
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