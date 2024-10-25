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ПОЛІТИКА

Блінкен обговорить зупинення ескалації в Лівані та відновлення миру в Газі

25 жовтня 2024, 11:16
Блінкен обговорить зупинення ескалації в Лівані та відновлення миру в Газі
Getty Images
Він закликав Ізраїль вжити необхідних заходів для запобігання шкоди цивільному населенню, ліванським військовим і миротворцям ООН.

В п'ятницю, 25 жовтня, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Лондон, де зустрінеться зі своїми йорданським та еміратським колегами, а також тимчасовим прем'єр-міністром Лівану.

Про це повідомляє CNN.

Зустрічі з міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді та міністром закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів Абдаллою бін Заїдом аль-Нагаяном, імовірно, будуть присвячені зусиллям, спрямованим на підтримку планів щодо забезпечення стабільності, безпеки й відновлення у Секторі Газа після завершення війни.

Водночас, зустріч Блінкена з тимчасовим прем'єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті буде присвячена ізраїльській військовій кампанії проти "Хезболли", що призвела до масових жертв серед цивільного населення Лівану, зокрема у столиці Бейруті.

На прес-конференції у четвер держсекретар США заявив, що боротьба Ізраїлю проти "Хезболли" "не може призвести - і не повинна призвести - до затяжної кампанії" у Лівані. Він закликав Ізраїль вжити необхідних заходів для запобігання шкоди цивільному населенню, ліванським військовим і миротворцям ООН.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 21 жовтня розпочав візит на Близький Схід.

Дипломат відвідав Ізраїль, Саудівську Аравію та Катар. Під час поїздки Блінкен намагався не допустити ескалації та розширення війни у контексті запланованого удару відплати Ізраїлю по Ірану за ракетну атаку 1 жовтня.

БлінкенЛіванСектор Гази

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