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Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарїі безперервну допомогу Україні

09 серпня 2023, 08:39
Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарїі безперервну допомогу Україні
Фото: Укрінформ
Країни і надалі будуть підтримувати Україну.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії Марією Габріель безпекову допомогу Україні.

Про це повідомляє Держдеп США.

Очільник Державного департаменту США провів розмову з очільницею МЗС Болгарії, у ній йшлося про потребу в безперервній безпековій допомозі для України з боку Північноатлантичного Альянсу та партнерів.

Також, йшлося про диверсифікацію джерел енергії в бік більш чистих, безпечніших поставок і технологій. Держсекретар і міністр обговорили й важливість розширення Європейського союзу.

Спікера Державного департаменту США Метью Міллер 8 серпня повідомив, що цього тижня Сполучені Штати анонсують передачу Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Болгаріявійськова допомогаБлінкенвійна в Україніросія окупанти

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