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Блінкен оцінив прогрес у контрнаступі та розповів про мету візиту

06 вересня 2023, 16:15
Блінкен оцінив прогрес у контрнаступі та розповів про мету візиту
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив прогрес українських військових під час контрнаступу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва назвав хорошим прогрес контрнаступу ЗСУ, і пообіцяв, що США далі підтримуватимуть Україну.

Про це Блінкен сказав під час спільного з главою МЗС України підходу до преси у Києві, передає "Європейська правда".

"Я тут передусім для того, щоби продемонструвати нашу тверду підтримку України. Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася", вказав він.

Блінкен нагадав, що під час кожного візиту в Україну за час повномасштабної війни вражений хоробрістю і стійкістю українців. Держсекретар додав, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.

 

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