Блінкен оцінив прогрес у контрнаступі та розповів про мету візиту

Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив прогрес українських військових під час контрнаступу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва назвав хорошим прогрес контрнаступу ЗСУ, і пообіцяв, що США далі підтримуватимуть Україну.



Про це Блінкен сказав під час спільного з главою МЗС України підходу до преси у Києві, передає "Європейська правда".

"Я тут передусім для того, щоби продемонструвати нашу тверду підтримку України. Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася", вказав він.



Блінкен нагадав, що під час кожного візиту в Україну за час повномасштабної війни вражений хоробрістю і стійкістю українців. Держсекретар додав, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.