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ПОЛІТИКА

Блінкен підтвердив контакти США з сирійськими повстанцями

14 грудня 2024, 20:59
Блінкен підтвердив контакти США з сирійськими повстанцями
Twitter
Блінкен – перший американський високопосадовець, який підтвердив контакти США з повстанським угрупованням.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.

Про це Блінкен заявив на пресконференції в Йорданії, його слова наводить AP.

Агентство нагадує, що ХТШ внесено до списку терористичних організацій Сполученими Штатами та іншими країнами.

Блінкен – перший американський високопосадовець, який підтвердив контакти США з повстанським угрупованням.

Він не став обговорювати деталі контактів, але сказав, що для США важливо донести до угруповання інформацію про його поведінку і про те, як воно має намір керувати країною в перехідний період.

"Так, ми підтримували контакти з ХТШ та іншими сторонами", – сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що "наше послання до сирійського народу таке: ми хочемо, щоб вони досягли успіху, і ми готові допомогти їм у цьому".

СиріяЕнтоні Блінкен

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