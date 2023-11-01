Блінкен планує новий візит до Ізраїлю – CNN
01 листопада 2023, 08:57
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Блінкен планує зустрітися з членами ізраїльського уряду.
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує знову відвідати Ізраїль.
Про це повідомляє CNN.
Як повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, Блінкен відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня.
"Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні", - повідомив він.
"Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні", - повідомив він.
Видання зазначає, що візит відбувається на фоні розширення наземної операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази.
Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд долларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.
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