Блінкен планує новий візит до Ізраїлю – CNN

Блінкен планує зустрітися з членами ізраїльського уряду.

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує знову відвідати Ізраїль.

Як повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, Блінкен відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня.



"Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні", - повідомив він.