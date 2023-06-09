Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня – ЗМІ

09 червня 2023, 08:26
Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня – ЗМІ
Twitter
Politico зазначає, що поїздка держсекретаря в Китай стане першим візитом американського високопосадовця найвищого рівня до КНР від 2018 року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, Держдеп ще уточнює деталі поїздки, однак їм відомо, що Блінкен прибуде до Пекіна після робочого візиту на Близький Схід, де він планує провести низку зустрічей з країнами, які боряться з ІДІЛ.

Politico зазначає, що поїздка держсекретаря в Китай стане першим візитом американського високопосадовця найвищого рівня до КНР від 2018 року.

Водночас, офіційні Вашингтон та Пекін поки що не підтверджують такого візиту.

Відносини Америки та КНР знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття. Напруженість між країнами зросла після того, як в США збили китайську розвідувальну кулю та після того, як Америка заявила, що готова захищати Тайвань від загрози з боку КНР.

КитайвідносиниБлінкен

Останні матеріали

Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється