Блінкен поїде до Великої Британії, щоб обговорити Близький Схід та Україну

Держсекретар США зустрінеться з британськими високопосадовцями.

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Велику Британію в понеділок, 9 вересня, — через тиждень після того, як Лондон призупинив деякі ліцензії на експорт зброї до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту, який триватиме до вівторка, Блінкен відкриє Стратегічний діалог між США і Британією, “підтверджуючи особливі відносини”, заявив речник Державного департаменту Штатів Метью Міллер.

Держсекретар також зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити такі питання, як Індо-Тихоокеанський регіон, оборонний пакт AUKUS між Вашингтоном, Австралією та Британією, ситуацію на Близькому Сході, а також колективні зусилля на підтримку України у боротьбі з вторгненням рф.

Британія заявила 2 вересня, що призупиняє дію 30 з 350 ліцензій на експорт озброєнь до Ізраїлю, вказавши на ризик того, що таке обладнання може бути використане для серйозних порушень міжнародного гуманітарного права в Секторі Гази.

Адміністрація лідера США Джо Байдена і віцепрезидента Камали Гарріс, яка балотується на посаду президента, перебуває під тиском критиків війни в Газі, які вимагають призупинити деякі поставки зброї до Ізраїлю — найближчого союзника Вашингтона на Близькому Сході.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, головний переговірник США щодо припинення війни в Газі, заявив у Лондоні в суботу, 7 вересня, що детальніша пропозиція про припинення вогню буде зроблена найближчими днями.