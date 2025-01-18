Блінкен прокоментував майбутні плани Трампа щодо зовнішньої політики – AP

Блінкен зазначив, що Трамп скептично ставиться до альянсів США, включно з НАТО, а також критикував військову допомогу США Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється, що адміністрація Дональда Трампа може відмовитися від ключових пунктів зовнішньої політики Джо Байдена, зокрема щодо Близького Сходу та України.

Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, є підстави турбуватися про те, що нова адміністрація може не реалізувати ініціативи, які впровадила команда Байдена, щоб покласти край війні в Газі, допомогти Україні звільнитися від російського втручання і зберегти міцні союзи з ключовими партнерами.

"Коли ми прийшли, ми успадкували партнерські угоди і союзи, які були серйозно пошарпані. Тож якщо минуле - це пролог, так, це буде викликати занепокоєння", - зазначив він.