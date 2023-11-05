Блінкен провів зустріч з президентом Палестинської адміністрації – CNN

Зустріч Блінкена з Аббасом відбулася у неділю в Рамаллі – на Західному березі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом на тлі напруги між ізраїльськими поселенцями і палестинцями на Західному березі річки Йордан.



Про це повідомляє CNN.

Зустріч Блінкена з Аббасом відбулася у неділю в Рамаллі – на Західному березі. Перед цим з моменту ескалації на Близькому Сході 7 жовтня вони двічі зустрічалися у Йордані.



Блінкен сказав, що на зустрічах у Тель-Авіві в п’ятницю почув чіткі зобов’язання щодо готовності влади Ізраїлю боротися з екстремізмом на Західному березі і США будуть пильно стежити за ситуацією, щоб гарантувати, що наші друзі будуть дотримуватися цього зобов’язання.

Держсекретар раніше висловив припущення, що можливо Палестинська адміністрація знову буде владою у секторі Гази, якщо пануванню Хамас покладуть край.

У палестинських органах охорони здоров’я стверджують, що з 7 жовтня на Західному березі загунили 150 палестинців – майже стільки ж, як за увесь 2022 рік.