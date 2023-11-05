Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Блінкен провів зустріч з президентом Палестинської адміністрації – CNN

05 листопада 2023, 16:59
Блінкен провів зустріч з президентом Палестинської адміністрації – CNN
Фото: Укрінформ
Зустріч Блінкена з Аббасом відбулася у неділю в Рамаллі – на Західному березі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом на тлі напруги між ізраїльськими поселенцями і палестинцями на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє CNN.

Зустріч Блінкена з Аббасом відбулася у неділю в Рамаллі – на Західному березі. Перед цим з моменту ескалації на Близькому Сході 7 жовтня вони двічі зустрічалися у Йордані.

Блінкен сказав, що на зустрічах у Тель-Авіві в п’ятницю почув чіткі зобов’язання щодо готовності влади Ізраїлю боротися з екстремізмом на Західному березі і США будуть пильно стежити за ситуацією, щоб гарантувати, що наші друзі будуть дотримуватися цього зобов’язання.

Держсекретар раніше висловив припущення, що можливо Палестинська адміністрація знову буде владою у секторі Гази, якщо пануванню Хамас покладуть край.

У палестинських органах охорони здоров’я стверджують, що з 7 жовтня на Західному березі загунили 150 палестинців – майже стільки ж, як за увесь 2022 рік.

Блінкенвійна в Україніросія окупантиПалестинці

Останні матеріали

росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Переклад iPress – 05 листопада 2023, 11:56
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Політика
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 23:22
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється