Матеріали:
Теми:

Блінкен проводить зустріч із Сі Цзіньпіном – CNN

19 червня 2023, 12:45
Блінкен проводить зустріч із Сі Цзіньпіном – CNN
США
Лідер Китаю заявив про "дуже значний" прогрес у зміцненні зв’язків між двома найбільшими економіками світу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 19 червня із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і сторони почали переговори.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен і Сі Цзіньпін проводять зустріч у Пекінському Домі Народу в останній день візиту держсекретаря США до Китаю. Факт зустрічі в Білому домі підтвердили лише приблизно за годину до її початку.

У CNN заявили про потенційно вирішальний крок до налагодження американсько-китайських відносин після лютневого інциденту з китайськими повітряними кулями-шпигунами у США.

Згідно з інформацією Bloomberg, Сі Цзіньпін сказав Блінкену, що під час його поїздки до Китаю обидві сторони досягли "дуже значного" прогресу у зміцненні зв’язків між двома найбільшими економіками світу.

"Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане міністре, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", – сказав Сі Блінкену.

"Сторони також досягли прогресу та домовилися щодо деяких конкретних питань. Це дуже добре", – сказав лідер КНР у відеоролику зустрічі, опублікованому Центральним телебаченням Китаю, не уточнюючи подробиць.

"Блінкен став першим держсекретарем США, який відвідав Пекін за останні п'ять років, і його переговори з високопосадовцями Китаю розглядаються як ключовий лакмусовий папірець для визначення того, чи можна створити певну розрядку в період тривалої недовіри", – йдеться у повідомленні CNN.

СШАКитайвідносинивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється