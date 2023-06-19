Блінкен проводить зустріч із Сі Цзіньпіном – CNN

Лідер Китаю заявив про "дуже значний" прогрес у зміцненні зв’язків між двома найбільшими економіками світу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 19 червня із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і сторони почали переговори.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен і Сі Цзіньпін проводять зустріч у Пекінському Домі Народу в останній день візиту держсекретаря США до Китаю. Факт зустрічі в Білому домі підтвердили лише приблизно за годину до її початку.

У CNN заявили про потенційно вирішальний крок до налагодження американсько-китайських відносин після лютневого інциденту з китайськими повітряними кулями-шпигунами у США.

Згідно з інформацією Bloomberg, Сі Цзіньпін сказав Блінкену, що під час його поїздки до Китаю обидві сторони досягли "дуже значного" прогресу у зміцненні зв’язків між двома найбільшими економіками світу.

"Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане міністре, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", – сказав Сі Блінкену.

"Сторони також досягли прогресу та домовилися щодо деяких конкретних питань. Це дуже добре", – сказав лідер КНР у відеоролику зустрічі, опублікованому Центральним телебаченням Китаю, не уточнюючи подробиць.

"Блінкен став першим держсекретарем США, який відвідав Пекін за останні п'ять років, і його переговори з високопосадовцями Китаю розглядаються як ключовий лакмусовий папірець для визначення того, чи можна створити певну розрядку в період тривалої недовіри", – йдеться у повідомленні CNN.