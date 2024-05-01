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Блінкен прибув до Ізраїлю на зустріч із Нетаньягу

01 травня 2024, 17:13
Блінкен прибув до Ізраїлю на зустріч із Нетаньягу
Фото: Antony Blinken
Говорили про припинення вогню і допомогу цивільним у Газі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі.

Про це йдеться в дописі Блінкена у X (Twitter).

Нетаньягу на своїй сторінці у цій же соцмережі написав, що спершу відбулася приватна зустріч в офісі прем'єр-міністра, а опісля провели розширене засідання.

Блінкен повідомив, що обговорив із главою ізраїльського уряду зусилля щодо досягнення угоди про припинення вогню, звільнення заручників та необхідність постійного збільшення допомоги цивільному населенню на всій території Смуги Гази.

Нагадаємо, що минулого місяця Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Ізраїлю. Документ передбачає виділення 26,4 млрд доларів. Зокрема, 4 млрд доларів підуть на системи протиракетної оборони "Залізний купол" та "Праща Давида". 9,3 млрд доларів передбачені на гуманітарні потреби.

 
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