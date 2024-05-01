Блінкен прибув до Ізраїлю на зустріч із Нетаньягу

Говорили про припинення вогню і допомогу цивільним у Газі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі.

Про це йдеться в дописі Блінкена у X (Twitter).

Нетаньягу на своїй сторінці у цій же соцмережі написав, що спершу відбулася приватна зустріч в офісі прем'єр-міністра, а опісля провели розширене засідання.