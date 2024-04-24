Блінкен прибув до Китаю з триденним візитом

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до КНР.

Зустріч має на меті зміцнення двосторонніх зв’язків, повідомляє Reuters.

Сьогодні глава Держдепартаменту прибув у Шанхай, де впродовж двох днів проведе низку заходів: зустрінеться з керівниками американських компаній, які працюють у Китаї.

Вже в п’ятницю Блінкен вирушить до Пекіна і проведе переговори з китайським колегою Ван Ї та, ймовірно, матиме аудієнцію в голови КНР Сі Цзіньпіна.

Візит Блінкена заключний і серії контактів на високому рівні між країнами, завдяки яким вдалося істотно знизити напруженість у двосторонніх відносинах, що на початку минулого року перебували на найнижчому рівні.

Але Вашингтон і Пекін мало просунулися за низкою найбільш спірних питань, серед яких підтримка Китаєм росії у її війні проти України, Тайвань і стримування надходження з Китаю до США прекурсорів для виробництва фентанілу.

Держсекратар сказав, наполягатиме, щоб Китай заборонив своїм компаніям переоснащувати та поповнювати оборонно-промислову базу рф. Китай утримується від надання москві зброї, але, за даними офіційних осіб США, китайські компанії передають росії технології подвійного призначення.

ВІдомо, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських компаній, які, на його думку, завдають шкоди безпеці США та Європи. Мова йде про санкції та інші обмеження.

США вже обговорювали запровадження санкцій проти китайських банків через підтримку країною росії, але адміністрація поки не має такого плану.