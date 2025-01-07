Блінкен розповів, що росія обіцяла КНДР в обмін на зброю
07 січня 2025, 08:33
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Блінкен вказав, що співпраця рф та Північної Кореї викликає занепокоєння у США та їхніх ключових союзників
росія готова надати КНДР свої передові космічні та супутникові технології. В обмін москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, повідомляє Yonhap.
"У нас є підстави вважати, що москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями", - сказав він.
Блінкен заявив, що російський диктатор путін розглядає можливість змінити давню політику, прийнявши ядерну програму Північної Кореї.
"Це занепокоєння перебуває в центрі уваги не тільки США, а й Південної Кореї, а також Японії", - зазначив він.
Крім того, Блінкен наголосив, що на тлі розвитку союзу між рф і КНДР варто зміцнити співробітництво у сфері безпеки між США, Південною Кореєю і Японією, а також з НАТО. Він додав, що безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі стає дедалі більш взаємопов'язаною.