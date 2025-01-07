Блінкен розповів, що росія обіцяла КНДР в обмін на зброю

Блінкен вказав, що співпраця рф та Північної Кореї викликає занепокоєння у США та їхніх ключових союзників

росія готова надати КНДР свої передові космічні та супутникові технології. В обмін москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, повідомляє Yonhap.

"У нас є підстави вважати, що москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями", - сказав він.