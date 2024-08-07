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ПОЛІТИКА

Блінкен стверджує, що перемовини між Ізраїлем та Хамас вже на фінальному етапі

07 серпня 2024, 17:41
Блінкен стверджує, що перемовини між Ізраїлем та Хамас вже на фінальному етапі
Twitter
Він підкреслив, що необхідно, щоб усі в регіоні оцінили ситуацію.

Переговори про припинення вогню у Секторі Газа досягли фінальної стадії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Euronews.

За його словами, США працюють з Єгиптом і Катаром над укладенням угоди, щоб уникнути подальших дій на Близькому Сході.

"Усі в регіоні мають зрозуміти, що подальші атаки тільки увічнюють конфлікт, нестабільність, відсутність безпеки для всіх, і подальші атаки тільки підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати", - заявив Блінкен. 

Він підкреслив, що необхідно, щоб усі в регіоні оцінили ситуацію.

"Усвідомити ризик прорахунку й ухвалювати рішення, які дадуть змогу заспокоїти напруженість, а не посилити її. Це особливо актуально з огляду на вирішальний момент, у який ми перебуваємо на переговорах про припинення вогню в Газі", - зазначив він.

Водночас взаємні обстріли між Ізраїлем та Хамас не припиняються. Вранці ізраїльська армія повідомляла, що атакувала пускові установки Хамас, які ті облаштували поруч зі складами гуманітарної допомоги на півдні Гази. Саме з цих установок, за даними Цахал, Хамас атакував південь Ізраїлю.

Крім того, Цахал відзвітував про удар по обʼєкту з виробництва зброї Хамас та Ісламського джихаду, розташованому в гуманітарній зоні в Дейр-ель-Бале в центральній частині сектору Гази.

ХАМАСІзраїльСектор ГазиБлінкен

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