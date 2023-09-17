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ПОЛІТИКА

Блінкен та Гутерріш перед Генасамблеєю ООН обговорили "зернову угоду"

17 вересня 2023, 12:35
Блінкен та Гутерріш перед Генасамблеєю ООН обговорили
Фото: Укрінформ
Як зазначають у Держдепартаменті, вони "обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою угодою та війною рф проти України".

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поговорили перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку. Серед тем була і "зернова угода".

Про це повідомляє Держдепартамент США.

Блінкен та Гутерріш поговорили телефоном учора, 16 вересня. Як зазначають у Держдепартаменті, вони "обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою угодою та війною рф проти України".

Також вони порушили питання пріоритетів США на Генасамблеї ООН. Мова йде про ключові принципи статуту ООН та загальну декларацію прав людини, оновлення ООН для реагування на виклики та зусилля, спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку організації.

У липня 2023 року росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

ООНзернова угодаБлінкен

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