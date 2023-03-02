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ПОЛІТИКА

Блінкен та Лавров виступили з короткою промовою на зустрічі G-20 – Politico

02 березня 2023, 18:22
Блінкен та Лавров виступили з короткою промовою на зустрічі G-20 – Politico
Джерело: armeniasputnik.am
Розмова тривала приблизно 10 хвилин, це перший особистий контакт дипломатів з початку російського вторгнення в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС рф Сєргєй Лавров провели коротку розмову сьогодні під час зустрічі G20, яка проходить в Індії.

Про це повідомляє  Politico.

Як Politico розповів не названий американський чиновник, розмова дипломатів тривала приблизно 10 хвилин. Таким чином Блінкен і Лавров вперше поспілкувалися особисто за весь час, від коли росія почала війну проти України. Американський чиновник сказав виданню, що Блінкен використав коротку бесіду на полях зустрічі G20 в Нью-Делі, щоб донести до Лаврова три тези. 

По-перше, США будуть і надалі підтримувати Україну в обороні від росії. І американська підтримка буде зберігатися стільки, скільки потрібно, щоб закінчити війну. По-друге, росія варто відновити свою участь в угоді СНО-III. А по-третє, москва повинна звільнити ув’язненого американця Пола Вілена.

Співрозмовник видання також додав, що Блінкен "розвіяв" очікування Лаврова, що американська підтримка України похитнеться. Також у Держсекретаря після розмови з главою МЗС рф склалося враження, що поведінка москви жодним чином не зміниться.

Politico нагадує, що Блінкен і Лавров контактували один з одним лише один раз за весь час з початку російського вторгнення в Україну. Влітку вони провели телефонну розмову, щоб обговорити американську звільнення з російської в'язниці Вілана і зірку WNBA Брітні Грінер. В грудні США обміняли ув’язненого російського продавця зброї Віктора Бута на американську баскетболістку. Однак, кремль досі утримує за ґратами Вілана, звинувачуючи його у шпигунстві. Востаннє Блінкен спілкувався з Лавровим особисто в січні 2022 року в Женеві, перед російським вторгненням в Україну. Тоді американський Держсекретар застеріг російського дипломата, що москва зіштовхнеться з серйозними наслідками, якщо наважиться на неспровоковану агресію.

Раніше Блінкен анонсував, що адміністрація Байдена виділить додаткові 25 мільйонів доларів, щоб допомогти країнам Центральної Азії диверсифікувати торговельні відносини і експортні маршрути. 

війнаЛавровБлінкенG-20

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