Блінкен в Італії під час G7 обговорить війну в Україні

Американський дипломат вирушає в країну з 5-ти денним візитом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає до Італії для участі в роботі міністерського засідання G7, а також відвідає Ватикан для зустрічі з Папою Римським.

Про це йдеться в пресрелізі Держдепу.

В зовнішньополітичному відомстві повідомили, що Блінкен відвідає Ананьї та Ф'юджі, Італія, а також Ватикан з 23 по 27 листопада.

В Ананьї та Ф'юджі він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, де обговорить з партнерами низку питань, включаючи конфлікти на Близькому Сході, війну Росії проти України й безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вже після зустрічі Блінкен вирушить до Ватикану, де зустрінеться з Папою Франциском, кардиналом Пароліном і кардиналом Галлахером, щоб "обговорити нагальні міжнародні проблеми, в тому числі Близький Схід і агресію рф проти України".