Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю від початку війни в Газі
Державний секретар США Ентоні Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю з 7 жовтня.
Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Сьогодні, 18 серпня, Блінкен вирушив до Ізраїлю, де американські, єгипетські і катарські посередники намагаються закріпити договір про припинення вогню у Газі після двох днів переговорів у Досі.
Під час дев'ятої поїздки на Близький Схід після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня того року, американський держсекретар планував зустрітися з лідерами ізраїльської держави, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.
Ізраїльські переговорники повинні провести подальші переговори в Каїрі, а робочі групи залишаються в Досі.
Ще один такий саміт попередньо також запланований у Каїрі, на середу або четвер. Американські чиновники мають намір завершити довгоочікувану угоду до кінця наступного тижня.
В останні дні посередники заявили, що переговори просуваються вперед, а президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому, що до угоди зараз ближче, ніж будь-коли.
"Ми усунули прогалини, що залишилися, і заповнили їх таким чином, що, на нашу думку, наразі досягнуто угоди, яку можна закрити, реалізувати і рухатися вперед", - заявив Байден.
Разом з тим, член політбюро Хамас Самі Абу Зухрі розвів обережний оптимізм, заявивши в коментарі AFP, що ознаки прогресу після двох днів переговорів у Досі були "ілюзією".
"Ми стикаємося не з угодою чи реальними переговорами, а нав'язуванням американського диктату", - сказав він.