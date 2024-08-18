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Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю від початку війни в Газі

18 серпня 2024, 18:52
Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю від початку війни в Газі
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Він сподівається укласти угоду про перемир'я в Газі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю з 7 жовтня. 

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Сьогодні, 18 серпня, Блінкен вирушив до Ізраїлю, де американські, єгипетські і катарські посередники намагаються закріпити договір про припинення вогню у Газі після двох днів переговорів у Досі.

Під час дев'ятої поїздки на Близький Схід після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня того року, американський держсекретар планував зустрітися з лідерами ізраїльської держави, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Ізраїльські переговорники повинні провести подальші переговори в Каїрі, а робочі групи залишаються в Досі. 

Ще один такий саміт попередньо також запланований у Каїрі, на середу або четвер. Американські чиновники мають намір завершити довгоочікувану угоду до кінця наступного тижня.

В останні дні посередники заявили, що переговори просуваються вперед, а президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому, що до угоди зараз ближче, ніж будь-коли.

"Ми усунули прогалини, що залишилися, і заповнили їх таким чином, що, на нашу думку, наразі досягнуто угоди, яку можна закрити, реалізувати і рухатися вперед", - заявив Байден.

Разом з тим, член політбюро Хамас Самі Абу Зухрі розвів обережний оптимізм, заявивши в коментарі AFP, що ознаки прогресу після двох днів переговорів у Досі були "ілюзією".

"Ми стикаємося не з угодою чи реальними переговорами, а нав'язуванням американського диктату", - сказав він.

 
ХАМАСІзраїльвійнаЕнтоні Блінкен

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