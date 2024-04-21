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Блінкен відвідає Китай, щоб зміцнити відносини – CNN

21 квітня 2024, 13:34
Блінкен відвідає Китай, щоб зміцнити відносини – CNN
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю.

США вбачає серйозне занепокоєння щодо підтримки Пекіном росії, повідомляє CNN.

Це вже друга поїздка держсекретаря до країни в якості високопоставленого американського дипломата.

"Ми знаходимося в іншому місці, аніж рік тому, коли двосторонні відносини перебували на історичному мінімумі", - заявив Блінкен.

Держсекретар США Блінкен має зустрітись з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї і Пекіні під час свого візиту 24-26 квітня.

В американського держсекретаря є "три основні цілі під час його поїздки до Китаю":

  • досягнення прогресу з ключових питань;

  • чітко і безпосередньо висловлювати стурбованість щодо двосторонніх регіональних та глобальних проблем;

  • відповідальне управління конкуренцією.

Блінкен планує повторно висловити глибоке занепокоєння США щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази і порушення прав людини.

В планах держсекретаря також обговорення ситуації на Близькому Сході. 

США неодноразово закликали Китай як публічно, так і приватно вчинити тиск на Іран, щоб той виявив стриманість.

ержсекретар обговорить проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи провокації КНР у Південнокитайському морі, а також загрозливу риторику та безрозсудні дії Північної Кореї. Блінкен також підтвердить важливість миру і стабільності в Тайванській протоці", - сказав анонімний чиновник для CNN.

 
СШАКитайвізитЕнтоні Блінкен

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