Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ, куди запросили Лаврова

Україна та країни Балтії бойкотують зустріч.

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі очільника МЗС росії Сергія Лаврова.

Про це представник Держдепартаменту США повідомив журналістам, пише "Голос Америки".

На запитання журналістів про можливість зустрічі між Блінкеном і Лавровим, високопосадовець відповів: "Ми цього не очікуємо".

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії має пройти 30 листопада -1 грудня в м. Скоп'є.

Представник Держдепартаменту США також додав, що Ентоні Блінкен збирається бути там на знак солідарності північномакедонцями, які "мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ".

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його", - сказав представник Держдепартаменту США.

Очільники МЗС України, Латвії, Естонії та Литви бойкотуватимуть це засідання через присутність там Сергія Лаврова.